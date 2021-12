Meteo weekend | ciclone artico sull’Italia Ancora temporali | freddo e neve

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 11 dicembre 2021) PrevisioniItalia SITUAZIONE. La perturbazione che nel corso di venerdì raggiungerà gran parte d’Italia sarà orchestrata da un profondo vortice di bassa pressione che si scaverà proprio sul centro dello Stivale e che nelsfilerà verso sudest fino a raggiungere la Grecia. Sarà alimentato da aria fredda in discesa dal Nord Europa, tale da permettere alle precipitazioni anche intense associate alla perturbazione collegata di assumere carattere nevoso fino a quote collinari o di bassa montagna sull’Appennino centro-meridionale. Sulle regioni del Nord invece inizierà a rimontare un campo di alta pressione in espansione dall’Europa sudoccidentale che favorirà condizioni stabili sabato, così come in Sardegna e sull’alto Tirreno, e con il bel tempo che entro la fine della settimana si sarà impadronito anche del resto ...