Mercato Juve, torna vivo l’interesse verso il centrocampista francese! (Di sabato 11 dicembre 2021) Da ormai qualche stagione, il centrocampo è il problema più evidente della Juventus, in grande difficoltà soprattutto in campionato. Obiettivo della dirigenza sarà quindi quello di rinnovare la rosa con giocatori di qualità in mezzo al campo. Un nome tornato alla ribalta negli obiettivi di Mercato Juventini è, secondo La Repubblica, quello di Corentin Tolisso, centrocampista francese ora in forza al Bayern Monaco. I tedeschi non sembrano infatti intenzionati a rinnovare il contratto da 7 milioni di euro del giocatore, in scadenza nel 2022. Tolisso Juve CalcioMercato Un eventuale approdo di Tolisso a Torino è però legato al Mercato in uscita dei bianconeri, con particolare attenzione verso il futuro di Aaron Ramsey. Alessio ... Leggi su rompipallone (Di sabato 11 dicembre 2021) Da ormai qualche stagione, il centrocampo è il problema più evidente dellantus, in grande difficoltà soprattutto in campionato. Obiettivo della dirigenza sarà quindi quello di rinnovare la rosa con giocatori di qualità in mezzo al campo. Un nometo alla ribalta negli obiettivi dintini è, secondo La Repubblica, quello di Corentin Tolisso,francese ora in forza al Bayern Monaco. I tedeschi non sembrano infatti intenzionati a rinnovare il contratto da 7 milioni di euro del giocatore, in scadenza nel 2022. TolissoCalcioUn eventuale approdo di Tolisso a Torino è però legato alin uscita dei bianconeri, con particolare attenzioneil futuro di Aaron Ramsey. Alessio ...

