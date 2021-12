Mercato, il Milan rivuole Caldara per sostituire Kjaer (Di sabato 11 dicembre 2021) Il Milan ha perso il suo perno di difesa, Simon Kjaer, fino a fine stagione a causa della rottura del legamento crociato anteriore, per questo punta a sostituirlo già da gennaio con un ritorno clamoroso, quello di Mattia Caldara. Il difensore centrale che ha conosciuto le sue fortune con la maglia dell’Atalanta sta disputando un ottimo campionato con il suo Venezia e si è guadagnato di nuovo la fiducia della società rossonera. Sarebbe quindi un ritorno importante dato che Caldara al Milan ha fatto vedere ben poco di cosa è capace, soprattutto a causa dei tanti infortuni durante la sua esperienza al cospetto di San Siro. Mattia Caldara infatti ha militato con la squadra del Milan per ben un anno e mezzo ma di fatto è sceso in campo solo in una occasione in Coppa Italia ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 11 dicembre 2021) Ilha perso il suo perno di difesa, Simon, fino a fine stagione a causa della rottura del legamento crociato anteriore, per questo punta a sostituirlo già da gennaio con un ritorno clamoroso, quello di Mattia. Il difensore centrale che ha conosciuto le sue fortune con la maglia dell’Atalanta sta disputando un ottimo campionato con il suo Venezia e si è guadagnato di nuovo la fiducia della società rossonera. Sarebbe quindi un ritorno importante dato chealha fatto vedere ben poco di cosa è capace, soprattutto a causa dei tanti infortuni durante la sua esperienza al cospetto di San Siro. Mattiainfatti ha militato con la squadra delper ben un anno e mezzo ma di fatto è sceso in campo solo in una occasione in Coppa Italia ...

