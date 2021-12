Mercatini di Natale, l'antica Rocca di Frontone prepara a un'altra domenica tra Storia, artigianata e grigliate (Di sabato 11 dicembre 2021) Ormai è diventato il mercatino di Natale novità del 2021, nel cuore antico e ancora autentico dell'Italia di Centro. domenica (12 Dicembre), dopodomani, Frontone e la sua Rocca milleneria, nell'area ... Leggi su leggo (Di sabato 11 dicembre 2021) Ormai è diventato il mercatino dinovità del 2021, nel cuore antico e ancora autentico dell'Italia di Centro.(12 Dicembre), dopodomani,e la suamilleneria, nell'area ...

