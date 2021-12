Meloni premier? La credibilità in Europa passa per Draghi al Colle

(Di sabato 11 dicembre 2021) “Guardate che conci parla molto più Giorgia di me”. Giovedì sera ad Atreju, nel backstage della festa di Fratelli d’Italia, a Enrico Letta è scappata questa battuta. Tuttavia il segretario del Pd ha illuminato un fatto reale. Giorgia, dall’opposizione, ha costruito un ponte solido con il. I due si sono visti tre volte. Durante le consultazioni il 5 febbraio, il 3 giugno e il 3 novembre. Ogni tanto si telefonano. Oppure, capita, che sia il gabinetto di Palazzo Chigi a parlare con la leader di FdI per cercare sponde, dicono i maligni, contro la Lega. Lei definisce il rapporto con“buono e cordiale”. Migliore rispetto a quello “che ha ilcon Salvini”, raccontano dalla festa di Natale dei conservatori. Questa intesa – “che non va enfatizzata” – guarda alla ...

L'ex ministro dell'Interno fa una sorta di inchino verso la platea, abbracciae poi si ... È vero che propose via sms a Luigi Di Maio di fare il? "Con Di Maio non ho familiarità, non gli ...... alla quale si aggiunge quella di Giorgia. Sulla questione si è pronunciato un paio di ... Senza contare che il motivo principale che spinse l'alloraGiuseppe Conte a proclamarlo, nel ...L'intesa tra il premier e la leader di FdI. Lei è pronta a votarlo, dopo il Cav. Lui è l’unico in grado di tranquillizzare la Ue se la sovranista va al governo. “Mario? Il nostro ombrello”, dice un co ...Domanda. Berlusconi sembra avere i numeri, potrebbero mancargli meno di 50 voti. Risposta. La sua è una candidatura seria e questo è un fatto oggettivo: Berlusconi è riuscito ad imporla. Non è più un ...