Meloni porta ad Atreju Roberto Mancini, premiato con un presepe. "Felice di avere dato una gioia all'Italia" (video) (Di sabato 11 dicembre 2021) Momenti di entusiasmo e commozione dal palco di Atreju. L'ospite della kermesse, alla sua ripresa pomeridiana, non ha bisogno certo di presentazioni molto articolate: accompagnato dal presidente della Regione Marche di Fratelli d'Italia, Francesco Acquaroli e introdotto da Giorgia Meloni, al grido di "Italia Italia", fa il suo trionfale ingresso sul palco il ct della Nazionale azzurra, Roberto Mancini. Giorgia Meloni porta sul palco di Atreju Roberto Mancini La breve introduzione di Giorgia Meloni scalda ed emoziona la platea, ricordando come: «In un anno difficile come quello che volge al termine. Quando sembrava che le cose dovessero per forza andare male, è successa una cosa che ci ha restituito entusiasmo. Una in ...

