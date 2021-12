Max Verstappen come Ayrton Senna | statistiche da marziano

(Di sabato 11 dicembre 2021) La pole position del Gran Premio di Abu Dhabi è andata all’olandese della Red Bull. Maxè riuscito a prendersi la piazzola d’oro della grigli di partenza del tracciato di Yas Marina grazie ad un giro straordinario che ha annichilito il resto del gruppo. Lewis Hamilton compreso. Lesono strepitose e l’olandese volante ha agganciato. Niente male. Aggancio di Maxad un certoEcco tutte leredatte da Sky Sport al termine della sessione di qualifiche andata in archivio che ha consegnato la pole position a Maxdella Red Bull:–13^ pole in Carriera (10^ quest’anno, 2^ ad Abu Dhabi dopo l’anno scorso) EGUAGLIA Jack BRABHAM, ...

ABU DHABI - È dila pole position nel Gran Premio di Abu Dhabi. Il pilota olandese della Red Bull sul circuito di Yas Marina ha fatto registrare 1'22'109. Secondo e staccato di oltre tre decimi il ...15.18 Gp Abu Dhabi, pole aUn grande gioco di squadra regala ala pole nel decisivo Gp di Abu Dhabi. La Red Bull 'brucia' il primo tentativo di Perez in modo che il messicano fornisca la scia all'...Era quello che volevamo ma non era semplice, ora guardo avanti perché i punti vengono assegnati domani”. Queste le parole di Max Verstappen dopo la pole position nel Gran Premio di Abu Dhabi, davanti ...Terminate le qualifiche del Gp di Abu Dhabi, ultimo dell'anno. In pole position Max Verstappen, Hamilton al suo fianco. Peso avranno anche le seconde guide, però lontane, come le ...