Mauro da Mantova de ‘La Zanara’ in terapia intensiva: raccontava di essere andato al supermercato con il Covid (Di sabato 11 dicembre 2021) Brutta situazione per Mauro da Mantova de ‘La Zanzara’, che da incallito no vax solo pochi giorni fa raccontava di essere andato in giro con 38 di febbre. Adesso si trova in gravi condizioni ed è stato ricoverato in terapia intensiva. LEGGI ANCHE => Vaccini per i più giovani: quali rischi si corrono? Il vero nome di Mauro da Mantova è Maurizio Buratti, comparsa pressoché fissa del programma radiofonico ‘La Zanzara‘, condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo. L’uomo, Mantovano come indica anche il suo nomignolo, stava male da giorni e le sue condizioni di salute sono gradualmente peggiorate. Qualche giorno fa un piccolo miglioramento ed era uscito da casa con 38 di febbre, indossando la ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 11 dicembre 2021) Brutta situazione perdade ‘La Zanzara’, che da incallito no vax solo pochi giorni fadiin giro con 38 di febbre. Adesso si trova in gravi condizioni ed è stato ricoverato in. LEGGI ANCHE => Vaccini per i più giovani: quali rischi si corrono? Il vero nome didaè Maurizio Buratti, comparsa pressoché fissa del programma radiofonico ‘La Zanzara‘, condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo. L’uomo,no come indica anche il suo nomignolo, stava male da giorni e le sue condizioni di salute sono gradualmente peggiorate. Qualche giorno fa un piccolo miglioramento ed era uscito da casa con 38 di febbre, indossando la ...

