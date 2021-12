Matteo Renzi ospite di Atreju non risponde su Berlusconi condannato al Quirinale | “No al giochino dei nomi Si trovi una figura condivisa”

(Di sabato 11 dicembre 2021) Più silenzi che risposte.concede poche domande prima di partecipare ad ‘– Il Natale dei conservatori‘, la kermesse organizzata da Fratelli d’Italia a Roma. Per il leader di Italia Viva: “non è decisivo se il prossimo presidente della Repubblica verrà eletto nelle prime tre elezioni, quando è richiesto per l’elezione del successore di Mattarella i due terzi dei voti del Parlamento. “Ci sono stati casi di Presidenti straordinariamente amati ed eletti dopo molte votazioni”. E dalla quarta votazione, quando basterà la maggioranza assoluta, checonserva ambizioni di diventare il prossimo Presidente della repubblica: “Questodi continuare a discutere dinon porta da nessuna parte”. E se dunque il fondatore di Forza Italia sia votabile, nonostante ...

Advertising

ciropellegrino : Cinque anni fa il #Referendum costituzionale e l'addio di Matteo #Renzi alla politica. Chissà come sta. #4dicembre - fattoquotidiano : Mai paparazzata fu più annunciata. Nel paddock del Gran Premio di Formula 1 di Gedda, Arabia Saudita, domenica sera… - stanzaselvaggia : Matteo Renzi sempre più a suo agio nel Rinascimento Saudita. - DiegoNatoli2 : RT @ricupero_fabio: Matteo Renzi e Matteo Salvini odiano i poveri e fingono di odiare la povertá. - ItaliaNewsTW : -

Ultime Notizie dalla rete : Matteo Renzi

La Repubblica

Roma, 11 dic 11:53 - Spero che sul presidente della Repubblica si vada da Fratelli d'Italia ai Cinque stelle, dalla Lega al Pd". Lo ha detto il leader di Italia viva,, ad Atreju, la convention di Fratelli d'Italia in corso a Roma. "Per la prima volta la destra ha i numeri di maggioranza. Il ruolo di kingmaker stavolta tocca a voi", ha aggiunto.Lo ha dettoarrivando ala festa di FdI, Atreju, a Roma. Poi, a chi gli chiedeva se ritenga che possa andare così, ha risposto: "Penso che sia difficile".Sui sindacati, Bettini osserva: "Il sindacato mi pare voglia sollevare il drammatico tema del disagio sociale. È sacrosanto" ...Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, sul palco della manifestazione di Fdi ‘Atreju’ per partecipare al dibattito ‘Analisi, necessità e prospettive di una riforma dello Stato in senso presidenz ...