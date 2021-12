Maschera Osimhen, l’ortopedico svela: “Ci vorranno 120 fotocamere. Ecco cosa faremo” (Di sabato 11 dicembre 2021) Roberto Ruggiero, ortopedico che con il suo staff preparerà la Maschera protettiva di Victor Osimhen, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: MILAN, ITALY – NOVEMBER 21: Victor Osimhen of SSC Napoli receives medical treatment during the Serie A match between FC Internazionale and SSC Napoli at Stadio Giuseppe Meazza on November 21, 2021 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)“La Maschera di Osimhen? Sono 12 anni che collaboriamo con il Napoli Calcio, per noi è lavoro quotidiano. Ultimamente anche un difensore del Benevento che curiamo noi ha avuto la stessa Maschera. Utilizzeremo 120 fotocamere, basta che resterà un secondo ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 11 dicembre 2021) Roberto Ruggiero, ortopedico che con il suo staff preparerà laprotettiva di Victor, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: MILAN, ITALY – NOVEMBER 21: Victorof SSC Napoli receives medical treatment during the Serie A match between FC Internazionale and SSC Napoli at Stadio Giuseppe Meazza on November 21, 2021 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)“Ladi? Sono 12 anni che collaboriamo con il Napoli Calcio, per noi è lavoro quotidiano. Ultimamente anche un difensore del Benevento che curiamo noi ha avuto la stessa. Utilizzeremo 120, basta che resterà un secondo ...

