Martina Franca, operaie rientrano dalla cassa integrazione ma non trovano più l'azienda: scatta la denuncia (Di sabato 11 dicembre 2021) Le lavoratrici dell'azienda Tessile 2.0 sono andate a recuperare alcuni oggetti lasciati negli armadietti ma lo stabilimento era vuoto, senza più macchinari e impresa stessa: solo alcuni operai edili impegnati a fare lavori e all'oscuro di cosa fosse successo. Lo rende noto la...

