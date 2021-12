Marco Carrara conduce la 32° Maratona televisiva Telethon (Di sabato 11 dicembre 2021) Marco Carrara, il più giovane conduttore Rai e tra i volti più promettenti del palinsesto, sarà il conduttore social della 32° Maratona televisiva di Fondazione Telethon in supporto della ricerca sulle malattie genetiche rare, in onda in prima serata su Rai1 e nel daytime degli altri canali Rai, dal 12 al 19 dicembre. Con i suoi spazi in tv e su tutti i canali web di Telethon, accompagnerà gli spettatori in un viaggio alla scoperta dell’importanza della scienza. “Ho detto subito sì a Telethon, sono felice e orgoglioso di far parte di questa grande squadra. Il periodo storico attuale ci ha fatto capire quanto sia importante la scienza: farò del mio meglio affinché questo messaggio passi ancora di più” – Marco ... Leggi su lopinionista (Di sabato 11 dicembre 2021), il più giovane conduttore Rai e tra i volti più promettenti del palinsesto, sarà il conduttore social della 32°di Fondazionein supporto della ricerca sulle malattie genetiche rare, in onda in prima serata su Rai1 e nel daytime degli altri canali Rai, dal 12 al 19 dicembre. Con i suoi spazi in tv e su tutti i canali web di, accompagnerà gli spettatori in un viaggio alla scoperta dell’importanza della scienza. “Ho detto subito sì a, sono felice e orgoglioso di far parte di questa grande squadra. Il periodo storico attuale ci ha fatto capire quanto sia importante la scienza: farò del mio meglio affinché questo messaggio passi ancora di più” –...

