Mara Venier distrutta, non riesce ancora a darsi pace: “Non ci sarai li con me” (Di sabato 11 dicembre 2021) Mara Venier non riesce a trattenere le lacrime e condivide con i fan un dolore che a distanza di anni non passa, il web è commosso e la foto è… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 11 dicembre 2021)nona trattenere le lacrime e condivide con i fan un dolore che a distanza di anni non passa, il web è commosso e la foto è… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Raiofficialnews : ?? #FestaDiNatale - Una serata per @Telethonitalia, domenica #12dicembre alle 20.35 su @RaiUno e @RaiPlay con Mara V… - EffecomeF : RT @Raiofficialnews: ?? #FestaDiNatale - Una serata per @Telethonitalia, domenica #12dicembre alle 20.35 su @RaiUno e @RaiPlay con Mara Veni… - UILDMnazionale : TUTTI SITONIZZATI! ?? Domani inizia la Maratona di @Telethonitalia DOMENICA 12 DICEMBRE > Marco Rasconi, presidente… - michelelavieri1 : RT @Raiofficialnews: ?? #FestaDiNatale - Una serata per @Telethonitalia, domenica #12dicembre alle 20.35 su @RaiUno e @RaiPlay con Mara Veni… - Emycaiazzo22 : RT @Raiofficialnews: ?? #FestaDiNatale - Una serata per @Telethonitalia, domenica #12dicembre alle 20.35 su @RaiUno e @RaiPlay con Mara Veni… -