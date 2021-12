Manuel Santana | l' ex tennista morto a 83 anni | fu il primo spagnolo a vincere Wimbledon

(Di sabato 11 dicembre 2021) Tennis in lutto per la scomparsa di. Iloggi, all'età di 83. Leggi anche > Tennis,'Manolo' ...

Advertising

MarekNapoli : RT @napolimagazine: LUTTO - Tennis, è morto Manuel Santana: fu il primo spagnolo a vincere Wimbledon - ultimenews24 : E' morto ad 83 anni le leggenda del tennis spagnolo Manuel Santana, detto 'Manolo', vincitore di quattro tornei del… - francioniflli : Tennis: è morto Manuel Santana, fu il primo spagnolo a vincere Wimbledon - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LUTTO - Tennis, è morto Manuel Santana: fu il primo spagnolo a vincere Wimbledon - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LUTTO - Tennis, è morto Manuel Santana: fu il primo spagnolo a vincere Wimbledon -

Ultime Notizie dalla rete : Manuel Santana

Tennis in lutto per la scomparsa di. Il primo tennista spagnolo a vincere Wimbledon è morto oggi, all'età di 83 anni . Leggi anche > Tennis, morto'Manolo'ha vinto quattro titoli importanti ...E' morto a 83 anni, nella sua residenza di Marbella , uno dei giganti del tennis europeo degli anni sessanta del ventesimo secolo e il primo dei grandi tennisti spagnoli,, per tutti 'Manolo' , grande rivale ma anche grande amico di Nicola Pietrangeli . Manolo, il capostipite del tennis spagnolo Nato a Madrid il 10 maggio 1938 da una famiglia ...Tennis in lutto per la scomparsa di Manuel Santana. Il primo tennista spagnolo a vincere Wimbledon è morto oggi, all'età di 83 anni. Leggi anche > Ranking ...Il Madrid Masters ha annunciato che il campione si è spento all'età di 83 anni in Andalusia, a Marbella. Fu il primo del suo paese a vincere a Wimbledon ...