Mantova-Pro Patria | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 11 dicembre 2021) Sfida nelle zone calde di classifica quella trae Pro, nel match valido per il diciottesimo turno del Girone A di Serie C. Un vero e proprio scontro diretto tra due squadre invischiate in piena zona playout. I padroni di casa, infatti, navigano al sedicesimo posto con 16 punti in classifica. Situazione perciò preoccupante per gli uomini di Lauro, a cui serve una vittoria scacciacrisi per risalire la china e tentare di scalare una classifica piuttosto compatta. Discorso analogo per gli ospiti, che occupano la medesima posizione in classifica dei padroni di casa, ma con una differenza reti nettamente peggiore. Numeri assolutamente da migliorare quindi per la squadra di mister Prina, che sfiderà in un duello senza esclusioni di colpi il, in un derby lombardo decisivo per la situazione nei bassifondi della classifica ...