(Di sabato 11 dicembre 2021) Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "Come Partito Democratico, abbiamo presentato un emendamento alla legge di bilancio, in discussione in Senato, peril taglio del costo del lavoro, attraverso l'fino al 2029, attualmente previsto per le regioni ex Cassa del Mezzogiorno, anche ai territori ricompresi nell'diindustriale complessa del fermano-maceratese. Il nostro emendamento prevede uno stanziamento di 50 milioni di euro l'anno fino al 2029". Così in una nota il senatore Francesco, vicepresidente commissione cultura del Senato. "Una richiesta forte che emerge da tutte le forze imprenditoriali e sociali del territorio e rilanciata durante l'incontro della Presidente del Senato Casellati con i rappresentanti del distretto avvenuta a Porto ...

Manovra: Verducci (Pd), 'estendere esonero contributivo a area crisi calzaturiera'

Pioggia di emendamenti alla2022. Sono 6.290 le proposte di modifica allapresentate dai partiti in commissione Bilancio al Senato. Nello specifico, sono 1.108 gli ... Francesco...Lo hanno detto i parlamentari Pd Rosa Di Giorgi, capogruppo in commissione Cultura della Camera, e Francesco, vice Presidente della commissione Cultura del Senato, nei loro interventi alla ...Roma, 11 dic. "Come Partito Democratico, abbiamo presentato un emendamento alla legge di bilancio, in discussione in Senato, per estendere il taglio del costo d ...Pioggia di emendamenti alla manovra 2022. Sono 6.290 le proposte di modifica alla manovra presentate dai partiti in commissione Bilancio al Senato.