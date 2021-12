Manovra | Giannelli presidi | ' assenza Fondo funzionamento scuola denota scarsa attenzione'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 11 dicembre 2021) Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "Il mancato inserimento deldinel disegno di legge di bilanciounaper i problemi dellae per la volontà di risolverli. Si sono ritenute prioritarie alcune voci inserite sin da subito, mentre altre no. Come ha riportato la presidente Casa c'è allo studio un emendamento della maggioranza che dovrebbe contenere anche l'estensione dell'organico covid al personale Ata". Così il presidente dell'Associazione nazionaleAntonelloche all'Adnkronos aggiunge: "Sicuramente il disegno di legge ha dimenticato molte voci che riguardano lae certamente la rilevanza percentuale in termini economici dati allaè molto bassa ...