Manovra: Fratoianni, 'che faccia tosta Salvini a insultare sindacati' (Di sabato 11 dicembre 2021) Roma, 11 dic. (Adnkronos) - “Ci vuole davvero la faccia tosta di Matteo Salvini per dire che lo sciopero generale del 16 dicembre di Cgil e Uil è contro i lavoratori e il Paese. Invece di insultare gratuitamente il sindacato si occupi di fare in modo che il suo governo faccia qualcosa per i salari troppo bassi e i contratti troppo precari". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. “Sarebbe poi il massimo se Salvini potesse inoltre convincere il ministro Giorgetti ad occuparsi seriamente - conclude l'esponente dell'opposizione di sinistra - delle tante crisi industriali aperte che falcidiano migliaia di posti di lavoro". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021) Roma, 11 dic. (Adnkronos) - “Ci vuole davvero ladi Matteoper dire che lo sciopero generale del 16 dicembre di Cgil e Uil è contro i lavoratori e il Paese. Invece digratuitamente il sindacato si occupi di fare in modo che il suo governoqualcosa per i salari troppo bassi e i contratti troppo precari". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola. “Sarebbe poi il massimo sepotesse inoltre convincere il ministro Giorgetti ad occuparsi seriamente - conclude l'esponente dell'opposizione di sinistra - delle tante crisi industriali aperte che falcidiano migliaia di posti di lavoro".

Advertising

Brandolf11 : RT @ugs_ufficiale: Oggi @NFratoianni su @ilmanifesto: 'Ne parlano come se fosse una cosa impraticabile, persino indicibile. Invece è un dir… - pepdecr : RT @ugs_ufficiale: Oggi @NFratoianni su @ilmanifesto: 'Ne parlano come se fosse una cosa impraticabile, persino indicibile. Invece è un dir… - SI_italianaBS : RT @ugs_ufficiale: Oggi @NFratoianni su @ilmanifesto: 'Ne parlano come se fosse una cosa impraticabile, persino indicibile. Invece è un dir… - OvileItalia : RT @ugs_ufficiale: Oggi @NFratoianni su @ilmanifesto: 'Ne parlano come se fosse una cosa impraticabile, persino indicibile. Invece è un dir… - brazof666 : RT @ugs_ufficiale: Oggi @NFratoianni su @ilmanifesto: 'Ne parlano come se fosse una cosa impraticabile, persino indicibile. Invece è un dir… -

Ultime Notizie dalla rete : Manovra Fratoianni Sciopero, Pd in tilt: 'Meglio non parlarne'. Bonomi: è un errore ` Il ritornello L'altro refrain, nello Psyco Pd, che vuole essere di governo ('La manovra finanziaria ... Con la sinistra - sinistra che attacca il Pd (Fratoianni: 'I dem non hanno il coraggio di dire che ...

Scuola: Fratoianni (Si), 'in piazza con i sindacati, grave che governo non capisca' E invece ancora una volta la manovra di questo governo non lo fa'. Lo ha detto il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni parlando con i cronisti a margine del corteo in corso a ...

Manovra: Fratoianni, 'che faccia tosta Salvini a insultare sindacati' Il Tempo Manovra: Fratoianni, 'che faccia tosta Salvini a insultare sindacati' Roma, 11 dic. (Adnkronos) - “Ci vuole davvero la faccia tosta di Matteo Salvini per dire che lo sciopero generale del 16 dicembre di Cgil e Uil è ...

Lavoro: Fratoianni, ‘bollettino di guerra quotidiano e governo resta inerte’ Roma, 11 dic. (Adnkronos) – “Siamo stati facili profeti purtroppo nel giugno scorso: da allora sul fronte dei licenziamenti nel nostro Paese un vero e proprio drammatico bollettino di guerra quotidian ...

Il ritornello L'altro refrain, nello Psyco Pd, che vuole essere di governo ('Lafinanziaria ... Con la sinistra - sinistra che attacca il Pd (: 'I dem non hanno il coraggio di dire che ...E invece ancora una volta ladi questo governo non lo fa'. Lo ha detto il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicolaparlando con i cronisti a margine del corteo in corso a ...Roma, 11 dic. (Adnkronos) - “Ci vuole davvero la faccia tosta di Matteo Salvini per dire che lo sciopero generale del 16 dicembre di Cgil e Uil è ...Roma, 11 dic. (Adnkronos) – “Siamo stati facili profeti purtroppo nel giugno scorso: da allora sul fronte dei licenziamenti nel nostro Paese un vero e proprio drammatico bollettino di guerra quotidian ...