Manovra, Atreju dà voce alle categorie. Bonomi: «Essenziale fare crescita, ma per ora non ne vedo» (video) (Di sabato 11 dicembre 2021) Un partito «fieramente produttivista» e assolutamente schierato «al fianco delle categorie produttive». Introducendo il dibattito “Punto Italia. Domande e risposte a confronto sulla Manovra economica più importante del Dopoguerra”, Giorgia Meloni ha rivendicato l’impostazione economica di FdI, l’assoluta convinzione che il rilancio e poi la crescita del Paese passino per il sostegno alle aziende e, quindi, per il lavoro. Per questo, per affrontare i temi della Manovra, il partito ha «chiesto ai presidenti delle principali associazioni di categoria di venire a parlarne con noi». «E tutti – ha chiarito Meloni – hanno risposto positivamente al nostro invito». Ad Atreju il confronto sulla Manovra è con le categorie Al dibattito, introdotto dal deputato e ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 11 dicembre 2021) Un partito «fieramente produttivista» e assolutamente schierato «al fianco delleproduttive». Introducendo il dibattito “Punto Italia. Domande e risposte a confronto sullaeconomica più importante del Dopoguerra”, Giorgia Meloni ha rivendicato l’impostazione economica di FdI, l’assoluta convinzione che il rilancio e poi ladel Paese passino per il sostegnoaziende e, quindi, per il lavoro. Per questo, per affrontare i temi della, il partito ha «chiesto ai presidenti delle principali associazioni di categoria di venire a parlarne con noi». «E tutti – ha chiarito Meloni – hanno risposto positivamente al nostro invito». Adil confronto sullaè con leAl dibattito, introdotto dal deputato e ...

Advertising

GhironiQuinto : RT @LaStampa: Atreju, Salvini: “Berlusconi candidato vero per il Colle, altrimenti una donna”. Meloni: “Non serviva Draghi per questa manov… - ZenatiDavide : Atreju, Salvini: “Berlusconi candidato vero per il Colle, altrimenti una donna”. Meloni: “Non serviva Draghi per qu… - LaStampa : Atreju, Salvini: “Berlusconi candidato vero per il Colle, altrimenti una donna”. Meloni: “Non serviva Draghi per qu… - messveneto : Meloni: 'Non serviva Draghi per questa manovra al ribasso, senza visione”. Salvini: “Più vogliono farci litigare, p… - ANaturesio63bis : E con questa Letta marca il suo posto a destra della gente. Atreju e’ il suo posto Letta: “Lo sciopero? Non me l’as… -