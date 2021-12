Manolo Santana | la leggenda del tennis muore a 83 anni

(Di sabato 11 dicembre 2021) E’ morto ad 83ledelspagnolo Manuel, detto ‘’, vincitore di quattro tornei del Grande Slam e primota iberico a vincere il torneo di Wimbledon nel 1966. A confermare la scomparsa è stato il Mutua Madrid Open, di cui era presidente onorario, subito dopo sono arrivati i primi messaggi d’addio sui social, a cominciare da quello di Rafa Nadal. “Grazie per quello che hai fatto per il nostro Paese, resterai per sempre un punto di riferimento”, si legge nel post dell’ex numero uno del mondo. Top 10 ininterrottamente tra il 1961 e il 1967,diventò anche il n°1 del mondo nel 1966. Vincitore di 4 titoli in singolare nei tornei dello slam; due al Roland Garros 1961 e 1964 contro Nicola Pietrangeli. NICOLA PIETRANGELI – ...

Eurosport_IT : A 83 anni si spegne Manolo Santana, leggenda del tennis spagnolo ?????? - angelomangiante : È stato il primo spagnolo nella storia del tennis a trionfare a Wimbledon. Ha vinto anche due volte il Roland Garro… - SuperTennisTv : A 83 anni se ne va un pilastro del #tennis spagnolo, vincitore di 4 titoli Slam e 1° ???? a conquistare #Wimbledon.… - joseramosvivas : D.E.P. Manolo Santana ?? - robertotroncon : RT @AdrianoPanatta: Oggi è scomparso Manolo Santana,uno dei più grandi di sempre. Sono molto triste,era mio amico e gli volevo molto bene.…

Queste le parole di Nicola Pietrangeli all'Adnkronos, sulla scomparsa del campione del tennis spagnolo, grande amico oltre che avversario di Pietrangeli. 'E' stata la mia bestia nera ...In Evidenza Una lunga malattia non gli ha dato tregua, specialmente nell'ultimo periodo alla fine risultato fatale. Tutta la Spagna è in lutto per la scomparsa di, che resterà sempre una leggenda del tennis per il Paese, essendo stato praticamente il primo iberico a emergere nel circuito e a togliersi davvero tante soddisfazioni. L'ex giocatore ...(ANSA) – ROMA, 11 DIC – Manuel Santana, il primo spagnolo a vincere sull’erba di Wimbledon, è morto all’età di 83 anni. Lo ha annunciato il Madrid Masters, torneo di cui era presidente onorario. “Graz ...Lutto nel mondo del tennis, è morto Manolo Santana, pioniere e vincitore di 4 Slam: il grande spagnolo aveva 83 anni ...