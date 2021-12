ManagerItalia e Regione Veneto mettono i manager a supporto di giovani e imprese (Di sabato 11 dicembre 2021) “Questo che firmiamo oggi è un protocollo d’intesa innovativo che conferma l’impegno congiunto di managerItalia e della Regione verso i giovani – ha detto Elena Donazzan, Assessore istruzione, formazione, lavoro e pari opportunità della Regione Veneto prima di firmare il protocollo d’intesa con managerItalia Veneto – per entrare ed affrontare il mondo del lavoro e per preparare i manager di domani”. La firma tra Elena Donazzan e Lucio Fochesato, presidente di managerItalia Veneto, è avvenuta ieri sera al teatro Comunale di Vicenza davanti a oltre 500 manager e familiari all’interno dell’incontro per gli auguri “Galà per il social”. “Le novità, ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 11 dicembre 2021) “Questo che firmiamo oggi è un protocollo d’intesa innovativo che conferma l’impegno congiunto die dellaverso i– ha detto Elena Donazzan, Assessore istruzione, formazione, lavoro e pari opportunità dellaprima di firmare il protocollo d’intesa con– per entrare ed affrontare il mondo del lavoro e per preparare idi domani”. La firma tra Elena Donazzan e Lucio Fochesato, presidente di, è avvenuta ieri sera al teatro Comunale di Vicenza davanti a oltre 500e familiari all’interno dell’incontro per gli auguri “Galà per il social”. “Le novità, ...

fisco24_info : ManagerItalia e Regione Veneto mettono i manager a supporto di giovani e imprese: Ieri sera a Vicenza davanti a olt… - ItaliaStartUp_ : Manageritalia e Regione Veneto, sostenere giovani e startup per nuovi modelli business - Adnkronos - CodeWithTwitchi : RT @bizcommunityit: Manageritalia e Regione Veneto, sostenere giovani e startup per nuovi modelli business #startup - bizcommunityit : Manageritalia e Regione Veneto, sostenere giovani e startup per nuovi modelli business #startup -