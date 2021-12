Maltempo: strada chiusa per frana ad Apice, l’amarezza del sindaco Pepe (Di sabato 11 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoApice (Bn) – strada chiusa per un movimento franoso ad Apice Vecchia nei pressi del Convento San Francesco nella zona Santa Lucia. Sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale che hanno messo in sicurezza il tratto stradale che, però, resta per ora impraticabile. Lo smottamento si è verificato in piena notte tanto che nemmeno un intervento di urgenza disposto attorno alle ore 2:00 dall’Ufficio tecnico del Comune di Apice, coadiuvato dai Vigili del Fuoco ha avuto successo e non ha consentito di arrestare la frana. Il sindaco di Apice Angelo Pepe, come ci ha confermato lui stesso stamani, aveva chiesto un anno fa lo stato di calamità proprio in quella zona, ma nulla ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 11 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) –per un movimento franoso adVecchia nei pressi del Convento San Francesco nella zona Santa Lucia. Sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale che hanno messo in sicurezza il trattole che, però, resta per ora impraticabile. Lo smottamento si è verificato in piena notte tanto che nemmeno un intervento di urgenza disposto attorno alle ore 2:00 dall’Ufficio tecnico del Comune di, coadiuvato dai Vigili del Fuoco ha avuto successo e non ha consentito di arrestare la. IldiAngelo, come ci ha confermato lui stesso stamani, aveva chiesto un anno fa lo stato di calamità proprio in quella zona, ma nulla ...

