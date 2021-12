Maltempo: Sicilia travolta dalla pioggia, crolla ponte. Frane e allagamenti nelle Marche (Di sabato 11 dicembre 2021) Il Maltempo colpisce al centro - sud. In Sicilia è crollato un ponte nel Trapanese a causa delle intense precipitazioni, a Ischia le piogge torrenziali hanno provocato una frana. Forti nevicate si ... Leggi su quotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021) Ilcolpisce al centro - sud. Into unnel Trapanese a causa delle intense precipitazioni, a Ischia le piogge torrenziali hanno provocato una frana. Forti nevicate si ...

TgrRaiSicilia : #Maltempo in #Sicilia. Crolla un #ponte a Castellamare del Golfo nel #trapanese. Nessun ferito. Allagamenti e viole… - DPCgov : ?? Lunedì #6dicembre ???? #allertaARANCIONE in Basilicata ???? #allertaGIALLA in sette regioni ??? Temporali e venti di… - iconanews : Maltempo in Sicilia, strade allagate frane e crolli - HiPeople_21 : #MaltempocrollaponteSiciliauomosalvomiracolo Maltempo, crolla un ponte in Sicilia, un uomo salvo per miracolo. FOTO… - direpuntoit : La #Sicilia ancora nella morsa del #maltempo. -