Maltempo: Sicilia, esondano fiumi evacuate famiglie (Di sabato 11 dicembre 2021) Gli uomini della protezione civile regionale dalla notte scorsa stanno operando per favorire il rientro alla normalità dopo l'ondata di Maltempo che in queste ore si è abbattuta sulla Sicilia. Le ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 11 dicembre 2021) Gli uomini della protezione civile regionale dalla notte scorsa stanno operando per favorire il rientro alla normalità dopo l'ondata diche in queste ore si è abbattuta sulla. Le ...

Advertising

TgrRaiSicilia : #Maltempo in #Sicilia. Crolla un #ponte a Castellamare del Golfo nel #trapanese. Nessun ferito. Allagamenti e viole… - DPCgov : ?? Lunedì #6dicembre ???? #allertaARANCIONE in Basilicata ???? #allertaGIALLA in sette regioni ??? Temporali e venti di… - MassimoChiaram7 : RT @DrpcSicilia: Frane e smottamenti in Sicilia. Protezione Civile in campo da stanotte per fronteggiare l'emergenza - fisco24_info : Maltempo in Sicilia, esondano fiumi: crollato ponte nel trapanese: Famiglie evacuate a Trapani e Agrigento. A Paler… - Adnkronos : #Sicilia ancora nella morsa del #maltempo, esondano i fiumi: crollato un ponte nel trapanese. -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Sicilia Maltempo: Sicilia, esondano fiumi evacuate famiglie Gli uomini della protezione civile regionale dalla notte scorsa stanno operando per favorire il rientro alla normalità dopo l'ondata di maltempo che in queste ore si è abbattuta sulla Sicilia. Le criticità più grosse sono ad Agrigento dove a causa dell'esondazione del Fiume Akragas sono state evacuate 8 famiglie dalle loro abitazioni. ...

Valanga all'Abetone: persone coinvolte. Maltempo, crolla ponte in Sicilia La mappa Maltempo In Sicilia è crollato un ponte nel Trapanese a causa delle intense precipitazioni. A Ischia le piogge torrenziali hanno provocato una frana nel comune di Barano: terreno e rocce ...

Valanga all'Abetone: persone coinvolte. Maltempo, crolla ponte in Sicilia QUOTIDIANO NAZIONALE Maltempo Sicilia diretta: voli dirottati a Trapani e Palermo, crolla un ponte. Frane a Messina e 16 famiglie evacuate Maltempo in Sicilia: dopo il crollo del ponte a Trapani, si registrano disagi anche negli aeroporti. Ore 13.00 Fiumi esondati e frane. Le criticità più ...

Maltempo: voli dirottati da Palermo a Catania e Trapani A causa del maltempo sono stati dirottati tre voli aerei che dovevano atterrare allo scalo palermitano Falcone-Borsellino. Il volo Bologna- Palermo della Ryanair delle 7.55 è stato dirottato nello ...

Gli uomini della protezione civile regionale dalla notte scorsa stanno operando per favorire il rientro alla normalità dopo l'ondata diche in queste ore si è abbattuta sulla. Le criticità più grosse sono ad Agrigento dove a causa dell'esondazione del Fiume Akragas sono state evacuate 8 famiglie dalle loro abitazioni. ...La mappaInè crollato un ponte nel Trapanese a causa delle intense precipitazioni. A Ischia le piogge torrenziali hanno provocato una frana nel comune di Barano: terreno e rocce ...Maltempo in Sicilia: dopo il crollo del ponte a Trapani, si registrano disagi anche negli aeroporti. Ore 13.00 Fiumi esondati e frane. Le criticità più ...A causa del maltempo sono stati dirottati tre voli aerei che dovevano atterrare allo scalo palermitano Falcone-Borsellino. Il volo Bologna- Palermo della Ryanair delle 7.55 è stato dirottato nello ...