Maltempo in Sicilia, esondano fiumi: crollato ponte nel trapanese (Di sabato 11 dicembre 2021) Sicilia ancora nella morsa del Maltempo, sferzata da ieri da pioggia e vento. Tragedia sfiorata nella notte nel trapanese. Un ponte che collega Alcamo a Castellammare del Golfo è crollato. Il cedimento è avvenuto lungo la statale 187. A crollare è stato il pilone del ponte sul fiume San Bartolomeo. Non si registrano feriti. L'arteria è stata chiusa al traffico. "Ho informato la Prefettura e attivato il Centro operativo comunale per coordinare le operazioni di protezione civile poiché ci ritroviamo in piena e grave emergenza. Il Maltempo sta mettendo in ginocchio il territorio con più cedimenti e allagamenti. Stanotte è crollato, fortunatamente senza causare alcun ferito, il ponte sul fiume san Bartolomeo a causa del cedimento del ...

