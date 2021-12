Maltempo in Sicilia: dal ponte crollato ai fiumi esondati, un’altra giornata di inferno (Di sabato 11 dicembre 2021) Ancora una volta è stata una giornata di violento Maltempo in Sicilia. Un ponte è crollato nel trapanese, i fiumi sono straripati nell’agrigentino, strade interrotte e ferrovie bloccate. Il ponte crollato A causa del Maltempo è crollato la scorsa notte il ponte San Bartolomeo lungo la strada statale 187 “Castellammare del Golfo” che è chiusa all’altezza del km 43,697, tra il Mattino di Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di sabato 11 dicembre 2021) Ancora una volta è stata unadi violentoin. Unnel trapanese, isono straripati nell’agrigentino, strade interrotte e ferrovie bloccate. IlA causa della scorsa notte ilSan Bartolomeo lungo la strada statale 187 “Castellammare del Golfo” che è chiusa all’altezza del km 43,697, tra il Mattino di

