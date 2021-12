Maltempo | due pescherecci naufragano davanti coste della Sardegna | crolla ponte nel trapanese

(Di sabato 11 dicembre 2021) Pioggia e neve ancora per oggi, poi finalmente il sole in arrivo da domani e per tutta la prossima settimana grazie all'avanzata dell'alta pressione

Advertising

telodogratis : Maltempo, due pescherecci naufragano davanti alle coste della Sardegna - Moixus1970 : RT @rtl1025: ?? Due #pescherecci battenti bandiera egiziana e con a bordo nove tunisini, a causa del maltempo si sono arenati mentre cercava… - Italian : Maltempo, due pescherecci naufragano davanti alle coste della Sardegna - vivere_sardegna : Maltempo, soccorsi due pescherecci battenti bandiera egiziana | Video - rtl1025 : ?? Due #pescherecci battenti bandiera egiziana e con a bordo nove tunisini, a causa del maltempo si sono arenati men… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo due

E se nel corso della giornata di Venerdì ilha riportato la neve in pianura Padana, da ... Sardegna Le turbolenze meteo arrestano in Sardegnapescherecci battenti bandiera egiziana con a ...pescherecci si sono avvicinati alla costa per evitare il mare grosso e raggiungere il porto ma mentre superavano capo Sant'Elia sono stati spinti dalla corrente e dal vento e si sono arenati ...Tentavano di raggiungere il porto di Cagliari ma a causa del maltempo si sono arenati. Emergenza intorno all’una di notte per due pescherecci battenti bandiera egiziana con a bordo nove tunisini che s ...Due pescherecci sono rimasti incagliati davanti alle coste della Sardegna a causa del maltempo. Soccorsi nove marinai tunisini ...