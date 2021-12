Maltempo: crolla ponte nel Trapanese, neve e disagi al Centro e al Sud. FOTO (Di sabato 11 dicembre 2021) In Sicilia il ponte San Bartolomeo ha ceduto a causa dell'ingrossamento dell'omonimo fiume che ha provocato il cedimento di una delle pile. Diverse le famiglie evacuate fra le province di Trapani, Palermo e Catania. In Campania allerta gialla prolungata fino a domenica. Allagamenti nelle Marche con l'esondazione del fiume Esino. Forte nevicata in Calabria, con alberi caduti sulla SS107 Leggi su tg24.sky (Di sabato 11 dicembre 2021) In Sicilia ilSan Bartolomeo ha ceduto a causa dell'ingrossamento dell'omonimo fiume che ha provocato il cedimento di una delle pile. Diverse le famiglie evacuate fra le province di Trapani, Palermo e Catania. In Campania allerta gialla prolungata fino a domenica. Allagamenti nelle Marche con l'esondazione del fiume Esino. Forte nevicata in Calabria, con alberi caduti sulla SS107

Advertising

Corriere : Maltempo in Sicilia, crolla un ponte in provincia di Trapani - TgrRaiSicilia : #Maltempo in #Sicilia. Crolla un #ponte a Castellamare del Golfo nel #trapanese. Nessun ferito. Allagamenti e viole… - Agenzia_Ansa : Maltempo, crolla ponte nel Trapanese: chiusa la Ss 187, tra Castellammare del Golfo e Alcamo, non ci sono persone o… - razorblack66 : RT @dukana2: #ClimateChange da #trivelle e finte rinnovabili (vedi #Basilicata)??in #Sicilia crolla un ponte tra Alcamo e Castellammare: ma… - jane__eden : RT @dukana2: #ClimateChange da #trivelle e finte rinnovabili (vedi #Basilicata)??in #Sicilia crolla un ponte tra Alcamo e Castellammare: ma… -