Maccarone: “Fui vicino al Napoli, ne ero tifoso fin da bambino e su Spalletti…” (Di domenica 12 dicembre 2021) Maccarone: “Spalletti il migliore, Sarri ha cambiato la mentalità dell’Empoli. Fui vicino al Napoli, ne ero tifoso fin da bambino. Sarebbe stato un sogno anche per mio padre” A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Massimo Maccarone, ex attaccante dell’Empoli che sfiderà il Napoli al Maradona. Queste le sue parole: “Ho bei ricordi a Napoli, simpatizzo per gli azzurri da quando ero bambino. Ho avuto Sarri per 3 anni, Spalletti comunque è passato per le parti di Empoli. Quest’ultimo sta dimostrando di essere il migliore. Ha preso il Napoli e l’ha portato a giocare un bel calcio, fa risultati e la squadra mostra carattere nei momenti di difficoltà. Non si dà alibi per infortuni o ... Leggi su retecalcio (Di domenica 12 dicembre 2021): “Spalletti il migliore, Sarri ha cambiato la mentalità dell’Empoli. Fuial, ne erofin da. Sarebbe stato un sogno anche per mio padre” A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Massimo, ex attaccante dell’Empoli che sfiderà ilal Maradona. Queste le sue parole: “Ho bei ricordi a, simpatizzo per gli azzurri da quando ero. Ho avuto Sarri per 3 anni, Spalletti comunque è passato per le parti di Empoli. Quest’ultimo sta dimostrando di essere il migliore. Ha preso ile l’ha portato a giocare un bel calcio, fa risultati e la squadra mostra carattere nei momenti di difficoltà. Non si dà alibi per infortuni o ...

Advertising

Enzovit : Maccarone: 'Fui vicino al Napoli, ne ero tifoso fin da bambino e su Spalletti...'' - sscalcionapoli1 : Maccarone: “Fui vicino al Napoli, sarebbe stato un sogno per me e mio padre” - 100x100Napoli : Maccarone: “Spalletti il migliore, Sarri ha cambiato l’Empoli. Fui vicino al Napoli, ne ero tifoso fin da bambino.… - Salvato95551627 : RT @napolimagazine: ON AIR - Maccarone: 'Spalletti il migliore, Sarri ha cambiato la mentalità dell'Empoli, fui vicino al Napoli, ne ero ti… - cn1926it : #Maccarone: “#Spalletti il migliore. Fui vicino al #Napoli, ne ero tifoso da bambino” -