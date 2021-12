M5S: prima riunione comitato diritti, 'investiti di grande responsabilità' (Di sabato 11 dicembre 2021) Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "Oggi si è tenuta la prima riunione dei Comitati Politici istituiti attraverso la proposta del presidente Conte, e messa poi in votazione per i nostri iscritti. Come componenti del comitato per le Politiche di Genere e i diritti Civili ci sentiamo investiti di una grande responsabilità, essendo questi temi di estrema delicatezza e trasversali ad ogni ambito della società". Così in una nota i componenti del comitato per le Politiche di Genere e i diritti Civili del M5S, Alessandra Maiorino, Alberto Airola, Giorgio Fede, Cinzia Leone e Maria Edera Spadoni. "La riunione tenutasi già questa mattina testimonia della nostra ferma volontà di metterci subito al lavoro per dare attuazione alla Carta ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021) Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "Oggi si è tenuta ladei Comitati Politici istituiti attraverso la proposta del presidente Conte, e messa poi in votazione per i nostri iscritti. Come componenti delper le Politiche di Genere e iCivili ci sentiamodi una, essendo questi temi di estrema delicatezza e trasversali ad ogni ambito della società". Così in una nota i componenti delper le Politiche di Genere e iCivili del M5S, Alessandra Maiorino, Alberto Airola, Giorgio Fede, Cinzia Leone e Maria Edera Spadoni. "Latenutasi già questa mattina testimonia della nostra ferma volontà di metterci subito al lavoro per dare attuazione alla Carta ...

