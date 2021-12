M5S: prima riunione comitato diritti, ‘investiti di grande responsabilità’ (Di sabato 11 dicembre 2021) Roma, 11 dic. (Adnkronos) – “Oggi si è tenuta la prima riunione dei Comitati Politici istituiti attraverso la proposta del presidente Conte, e messa poi in votazione per i nostri iscritti. Come componenti del comitato per le Politiche di Genere e i diritti Civili ci sentiamo investiti di una grande responsabilità, essendo questi temi di estrema delicatezza e trasversali ad ogni ambito della società”. Così in una nota i componenti del comitato per le Politiche di Genere e i diritti Civili del M5S, Alessandra Maiorino, Alberto Airola, Giorgio Fede, Cinzia Leone e Maria Edera Spadoni. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 11 dicembre 2021) Roma, 11 dic. (Adnkronos) – “Oggi si è tenuta ladei Comitati Politici istituiti attraverso la proposta del presidente Conte, e messa poi in votazione per i nostri iscritti. Come componenti delper le Politiche di Genere e iCivili ci sentiamo investiti di unaresponsabilità, essendo questi temi di estrema delicatezza e trasversali ad ogni ambito della società”. Così in una nota i componenti delper le Politiche di Genere e iCivili del M5S, Alessandra Maiorino, Alberto Airola, Giorgio Fede, Cinzia Leone e Maria Edera Spadoni. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

