Lutto nel mondo della tv. Emanuele trovato morto nella sua officina, aveva 45 anni

Era una star del web, il meccanico più seguito d'Italia, aveva 45 anni. L'hanno trovato morto nella sua officina di Broni, in provincia di Pavia. Lascia la moglie e i tre figli. aveva iniziato con la semplice passione per i motori ed era passato anche per il fallimento della sua officina. Poi la capacità di reinventarsi pubblicando su YouTube video in cui dava consigli su questioni tecniche o si mostrava al lavoro nella riparazione delle auto. Emanuele Sabatino era noto come 'Ema Motorsport'. A dare l'annuncio della sua scomparsa la moglie, attraverso i social: "Nel pomeriggio di ieri (9 dicembre, ndr) si è spento improvvisamente Ema. Ne danno il triste annuncio la moglie, i figli e ..."

