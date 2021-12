Lutto nel mondo del tennis | è morto Manolo Santana | aveva 83 anni

Leggi su sportface

(Di sabato 11 dicembre 2021)neldel, è scomparso all’età di 83. L’exta spagnolo, vincitore di quattro tornei del Grande Slam, è stato il primo iberico nella storia a trionfare nel Torneo di Wimbledon. A dare il triste annuncio è stato Rafael Nadal che, attraverso il proprio profilo Twitter, ha voluto salutare un suo grande mentore: “Ho appena ricevuto la terribile notizia della scomparsa del nostro grande. Come ho detto tante volte in passato: grazie mille per quello che avete fatto per il nostro Paese e per aver segnato il cammino di tanti. Sei sempre stato un riferimento, un amico e una persona vicina a tutti. Ci mancherai; sarai sempre unico e speciale. Un saluto alla tua ...