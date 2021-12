L’Ue vuole veramente bloccare la vendita di case con scarse prestazioni energetiche?

Leggi su formiche

(Di sabato 11 dicembre 2021) La notizia è di quelle ghiotte, capaci di armare due eserciti ben schierati tra i bianchi paladini della difesa dell’ambiente a tutti i costi e i neri difensori degli interessi di speculatori senza scrupoli. Più che una notizia – in realtà – si tratta di una indiscrezione: nell’ambito di un pacchetto di misure relative al contenimento delle emissioni di gas climalteranti, la Commissione europea starebbe per licenziare una proposta di direttiva contenente il divieto di immettere sul mercato immobili con caratteristichescadenti. Letta in questi termini, si potrebbe dire una notizia fatta uscire da un “mattone” (nel senso di persona particolarmente incline allo scherzo) più che sul mattone (utilizzato come sineddoche per indicare il mercato immobiliare). Il vespaio che questa indiscrezione sta creando, ed indipendentemente dai dettagli implementativi fin qui ...