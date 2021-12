L’Udinese esonera Luca Gotti e lui acquista una pagina del Messaggero Veneto per salutare (Di sabato 11 dicembre 2021) Che Luca Gotti fosse un allenatore di notevole spessore, a livello umano e calcistico, era già cosa nota. Lo ha dimostrato ancora una volta oggi, acquistando un’intera pagina del Messaggero Veneto per ringraziare i tifosi e il club dopo l’esonero dalL’Udinese. Esonero che resta, per noi, inspiegabile. Di seguito le parole del tecnico sul quotidiano. Come è noto, non sono persona che ama il clamore o le cose eclatanti, però in questi pochi giorni ho ricevuto un numero talmente impressionante di attestati di stima e di affetto che mi hanno suggerito di scrivere queste righe. L’Udinese non è la squadra di calcio della città di Udine, L’Udinese è una passione in tutto il Friuli e per i friulani nel mondo. Qualche anno fa mi colpì l’elogio ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 11 dicembre 2021) Chefosse un allenatore di notevole spessore, a livello umano e calcistico, era già cosa nota. Lo ha dimostrato ancora una volta oggi,ndo un’interadelper ringraziare i tifosi e il club dopo l’esonero dal. Esonero che resta, per noi, inspiegabile. Di seguito le parole del tecnico sul quotidiano. Come è noto, non sono persona che ama il clamore o le cose eclatanti, però in questi pochi giorni ho ricevuto un numero talmente impressionante di attestati di stima e di affetto che mi hanno suggerito di scrivere queste righe.non è la squadra di calcio della città di Udine,è una passione in tutto il Friuli e per i friulani nel mondo. Qualche anno fa mi colpì l’elogio ...

Advertising

napolista : L’Udinese esonera Luca #Gotti e lui acquista una pagina del Messaggero Veneto per salutare «Le partite di calcio… - JCruijff14 : Non sono pronto per l’ulteriore partita truffa di questa sera. Udinese che esonera Gotti (grande allenatore) per pi… - Dottor_Strowman : L'Udinese che proprio prima del Milan esonera l'allenatore più abile a incartargliele a Pioli A pensar male si fa peccato... - ma_liguori : RT @pianetagenoa: Ufficiale: l'Udinese esonera mister Gotti - - fainformazione : L'Udinese esonera Luca Gotti: i possibili sostituti L'Udinese Calcio, comunica di aver esonerato il mister Luca Go… -