Love is in the Air Anticipazioni Turche: Serkan distrutto, emerge una sconcertante verità! (Di sabato 11 dicembre 2021) Scopriamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air provenienti dalla Turchia. Ecco le trame delle puntate, presto in onda su Canale5. Leggi su comingsoon (Di sabato 11 dicembre 2021) Scopriamo insieme lediis in the Air provenienti dalla Turchia. Ecco le trame delle puntate, presto in onda su Canale5.

Advertising

scrivofrasidel1 : RT @alexiuss11: e i palloncini con l’elio e il palloncino che vola in cielo e love is in the air e kiss me e raggi gamma PRODUZIONE DATECI… - graziaalida : @verissimotv Cara Silvia ti adoro sei la migliore spero che Piersilvio ti faccia i complimenti pubblicamente come h… - J00NIESTEAR : RT @maeumjoon: ok the show is over it was fun and all ma they really did shinee dirty, don't call me, advice e bad love hanno fatto numeri… - fIordeluna : RT @maeumjoon: ok the show is over it was fun and all ma they really did shinee dirty, don't call me, advice e bad love hanno fatto numeri… - witchyeonie : i burn si meritava album of the year così come crazy in love non faccio io le regole!! -