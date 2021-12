Look natalizio e super lusso per Sophie Codegoni al GF Vip: il prezzo dell’abito rosso (Di sabato 11 dicembre 2021) Sophie Codegoni è stata una delle protagoniste dell’ultima puntata del GF Vip 6. Dopo quanto accaduto in settimana, la ex tronista di UeD è tornata a discutere con Soleil Sorge. Del resto da quando è iniziato il reality di Canale 5 le due reginette della Casa non perdono occasione per attaccarsi e in diretta si è parlato di una frase che l’influencer ha pronunciato nei confronti di Sophie Codegoni. Questa: “Sei fatta di plastica, puoi solo buttarti nell’umido”. Un’esternazione che ha infastidito non poco la gieffina che ha poi potuto affrontare l’argomento anche nel corso della nuova puntata del venerdì sera. “Mi sono sentita umiliata”, ha detto ad Alfonso Signorini e al pubblico di Canale 5. La discussione si è poi accesa nuovamente durante le nomination ma in quel caso la ex UeD ha incontrato il supporto di ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 11 dicembre 2021)è stata una delle protagoniste dell’ultima puntata del GF Vip 6. Dopo quanto accaduto in settimana, la ex tronista di UeD è tornata a discutere con Soleil Sorge. Del resto da quando è iniziato il reality di Canale 5 le due reginette della Casa non perdono occasione per attaccarsi e in diretta si è parlato di una frase che l’influencer ha pronunciato nei confronti di. Questa: “Sei fatta di plastica, puoi solo buttarti nell’umido”. Un’esternazione che ha infastidito non poco la gieffina che ha poi potuto affrontare l’argomento anche nel corso della nuova puntata del venerdì sera. “Mi sono sentita umiliata”, ha detto ad Alfonso Signorini e al pubblico di Canale 5. La discussione si è poi accesa nuovamente durante le nomination ma in quel caso la ex UeD ha incontrato il supporto di ...

Advertising

ElenaMuffy : Cosa c'è di più natalizio del colore rosso? Scopri l'incredibile Look Party Rosso consigliato da Giorgia Palmas!… - simoncol2 : @Overbite71 bello il look Natalizio! - lillydessi : Golden Nails: per un look natalizio femminile e sofisticato - - xiaozhanitalia : Nuove foto per Tod’s con un look natalizio #XiaoZhan #XiaoZhanxTODS - lillydessi : #Golden #Nails: per un #look natalizio femminile e sofisticato - -