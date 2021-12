Liverpool, Klopp su Gerrard: “Può essere anche migliore amico, ma in campo vuoi batterlo” (Di sabato 11 dicembre 2021) Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, al termine della partita contro l’Aston Villa si è fermato a parlare con l’allenatore avversario. Steven Gerrard è tornato a sei anni di distanza ad Anfield e Klopp ha voluto scambiare con lui qualche parola. “Ci ha fatto le congratulazioni e io ho detto grazie. Abbiamo vinto la partita, ora non è che dobbiamo parlare molto. Niente e nessuno si metterà tra me e Steven – ha spiegato in conferenza stampa Klopp -. Ma durante le partite siamo entrambi abbastanza concentrati. Questa è l’idea di questo gioco, che puoi essere il migliore amico di qualcuno e quando giochi uno contro l’altro vuoi batterlo comunque“. “Ho avuto questa situazione con David Wagner, per esempio, in passato – ... Leggi su sportface (Di sabato 11 dicembre 2021) Jurgen, allenatore del, al termine della partita contro l’Aston Villa si è fermato a parlare con l’allenatore avversario. Stevenè tornato a sei anni di distanza ad Anfield eha voluto scambiare con lui qualche parola. “Ci ha fatto le congratulazioni e io ho detto grazie. Abbiamo vinto la partita, ora non è che dobbiamo parlare molto. Niente e nessuno si metterà tra me e Steven – ha spiegato in conferenza stampa-. Ma durante le partite siamo entrambi abbastanza concentrati. Questa è l’idea di questo gioco, che puoiildi qualcuno e quando giochi uno contro l’altrocomunque“. “Ho avuto questa situazione con David Wagner, per esempio, in passato – ...

