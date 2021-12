Liverpool-Aston Villa: il boato dei tifosi Reds per il ritorno di Gerrard ad Anfield (VIDEO) (Di sabato 11 dicembre 2021) Steven Gerrard è tornato oggi pomeriggio ad Anfield. Il tecnico dell’Aston Villa è tornato nella sua casa dei tempi di Liverpool, quando era diventato leggenda. Al momento dell’entrata in campo delle squadre, l’ex centrocampista inglese è stato accolto con un grande boato e un ancora più grande applauso dai suoi ex tifosi. https://streamable.com/2q1mlw SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 11 dicembre 2021) Stevenè tornato oggi pomeriggio ad. Il tecnico dell’è tornato nella sua casa dei tempi di, quando era diventato leggenda. Al momento dell’entrata in campo delle squadre, l’ex centrocampista inglese è stato accolto con un grandee un ancora più grande applauso dai suoi ex. https://streamable.com/2q1mlw SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Liverpool-#AstonVilla: il boato dei tifosi Reds per il ritorno di #Gerrard ad #Anfield (VIDEO) - somethingleft : Mamma mia che lavoro pazzesco stanno facendo i tre cc dell'Aston Villa per limitare le folate del Liverpool. E che… - marvinsroom_6 : sto guardando il Liverpool e mi sono emozionato all’ovazione per Steven Gerrard, che torna ad Anfield ma da avversa… - zazoomblog : Liverpool-Aston Villa (11 dicembre ore 16:00): formazioni ufficiali quote pronostici. Steven Gerrard torna ad Anfie… - R0bby36 : Pronostico risultati esatti : Premier League ?????????????? Liverpool - Aston Villa 3-0 Liga Portugal ???? Sporting Lisbona - Boavista 3-1 -