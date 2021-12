LIVE – Vallefoglia-Scandicci 0-2 (21-25, 16-25, 9-17): Serie A1 Femminile 2021/2022 volley in DIRETTA (Di sabato 11 dicembre 2021) La DIRETTA testuale di Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia-Savino Del Bene Scandicci, sfida valevole per l’undicesima giornata di andata del campionato di Serie A1 Femminile 2021/2022. La formazione umbra proverà a strappare qualche punto sul campo di casa contro la forte squadra allenata da Barbolini. L’appuntamento è per le ore 20.30 di sabato 11 dicembre. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV CALENDARIO 11^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV FORMULA E REGOLAMENTO Serie A1 Femminile 2021/2022 TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNA LA ... Leggi su sportface (Di sabato 11 dicembre 2021) Latestuale di Megabox Ondulati Del Savio-Savino Del Bene, sfida valevole per l’undicesima giornata di andata del campionato diA1. La formazione umbra proverà a strappare qualche punto sul campo di casa contro la forte squadra allenata da Barbolini. L’appuntamento è per le ore 20.30 di sabato 11 dicembre. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV CALENDARIO 11^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV FORMULA E REGOLAMENTOA1TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNA LA ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Vallefoglia-Scandicci: Serie A1 Femminile 2021-2022 volley in DIRETTA - #Vallefoglia-Scandicci: #Serie - zazoomblog : LIVE – Novara-Vallefoglia 3-0 (27-25 25-16 25-17): Serie A1 Femminile 2021-2022 volley in DIRETTA - #Novara-Vallef… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Volley #SerieA1 #Novara travolgente: #Vallefoglia annichilita 3-0! #live - zazoomblog : LIVE – Novara-Vallefoglia 1-0 (27-25 25-16 0-0): Serie A1 Femminile 2021-2022 volley in DIRETTA - #Novara-Vallefog… - zazoomblog : LIVE – Novara-Vallefoglia 0-0 (21-21): Serie A1 Femminile 2021-2022 volley in DIRETTA - #Novara-Vallefoglia #(21-2… -