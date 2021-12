Live Udinese-Milan 0-0 | Pioli ne cambia tre per l' allungo

(Di sabato 11 dicembre 2021) Dopo la delusione in Champions League, con la sconfitta contro ilrpool e l'ultimo posto nel girone più tosto, ildi Stefano Pioli è pronto a tornare in campo in Serie A,...

Ultime Notizie dalla rete : Live Udinese

UDINESE (3 - 5 - 2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Perez; Soppy, Arslan, Walace, Makengo, Molina; Beto, Deulofeu. All . Cioffi MILAN (4 - 2 - 3 - 1): Maignan; ...Segui Udinese - Milan sul nostro sito Dove vedere Udinese - Milan La partita tra Udinese e Milan è in programma alle ore 20.45 a Udine e sarà visibile su Dazn , Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e ...L'Udinese affronta i rossoneri di Pioli. Fischio d'inizio alle ore 20:45. E' tutto pronto. Diretta live minuto per minuto e molto altro ...