LIVE – Treviso-Pesaro 56-63 | Serie A1 2021 2022 basket RISULTATO IN DIRETTA

(Di sabato 11 dicembre 2021) Latestuale di Nutribullet-Carpegna Prosciutto, sfida valida per l’undicesima giornata dellaA1di. Vittoriosi nell’ultimo turno contro Reggio Emilia, gli uomini di coach Menetti proveranno a ripetersi contro i marchigiani, che occupano la penultima posizione ma che vengono da due vittorie consecutive. La palla a due è prevista per le ore 20:00 di sabato 11 dicembre, con Sportface che vi terrà compagnia con ilaggiornato. COME VEDERE LA PARTITA INPROGRAMMA 11^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV COME VEDERE TUTTE LE PARTITE INTV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON AGGIORNA LA ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Treviso

2' di lettura 11/12/2021 - Carpegna Prosciutto in casa della Nutribullet Treviso in cerca di una nuova vittoria. Segui la live. Parziale di 4-0 per la Vuelle, Treviso cerca di arginare ma Pesaro è più attiva sotto canestro. Akele trova la bomba del -1. Dopo il time out chiamato da Treviso, la Vuelle mette punti dal ...