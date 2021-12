LIVE – Trento-Funvic 1-0 (25-18, 11-9): finale 3^ posto Mondiale per Club 2021 volley in DIRETTA (Di sabato 11 dicembre 2021) La DIRETTA testuale di Itas Trentino-Funvic Taubaté, finale per il terzo posto del Mondiale per Club 2021 di volley maschile. Dopo aver perso lo spettacolare derby italiano di semifinale con Civitanova, gli uomini di Lorenzetti vogliono riscattarsi contro la formazione brasiliana e salire sul gradino più basso del podio. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 21.00 italiane di sabato 11 dicembre. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV CALENDARIO Trento: DATE, ORARI E TV DELLE PARTITE IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV IL REGOLAMENTO E LA FORMULA RISULTATI E ... Leggi su sportface (Di sabato 11 dicembre 2021) Latestuale di Itas Trentino-Taubaté,per il terzodelperdimaschile. Dopo aver perso lo spettacolare derby italiano di semicon Civitanova, gli uomini di Lorenzetti vogliono riscattarsi contro la formazione brasiliana e salire sul gradino più basso del podio. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 21.00 italiane di sabato 11 dicembre. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV CALENDARIO: DATE, ORARI E TV DELLE PARTITE IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV IL REGOLAMENTO E LA FORMULA RISULTATI E ...

Advertising

junews24com : Juventus U23-Trento streaming LIVE e diretta TV: dove vederla - - infoitsport : LIVE Civitanova-Trento 3-2 volley, Semifinale Mondiale per club in DIRETTA: emozioni infinite, marchigiani in final… - infoitsport : LIVE Civitanova-Trento 3-2 volley, Semifinale Mondiale per club in DIRETTA: emozioni infinite, rimonta e finale per… - zazoomblog : LIVE Civitanova-Trento 3-2 volley Semifinale Mondiale per club in DIRETTA: emozioni infinite rimonta e finale per i… - zazoomblog : LIVE Civitanova-Trento 2-2 volley Semifinale Mondiale per club in DIRETTA: sprint finale dei marchigiani nel quarto… -