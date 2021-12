LIVE Sport Invernali, risultati 11 dicembre in DIRETTA: Sofia Goggia seconda in superG, De Aliprandini 5° a metà gigante (Di sabato 11 dicembre 2021) SEGUI LA DIRETTA SU OA Sport CON UN SOLO CLICK PROGRAMMA Sport Invernali 11 dicembre Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale degli Sport Invernali di oggi, sabato 11 dicembre 2021. Saranno di scena le gare di Coppa del Mondo per sci alpino, sci nordico (fondo, salto e combinata), speed skating, freestyle, snowboard, slittino, bob e biathlon. Ci saranno anche le World Series del monobob femminile ed inizierà il Preolimpico di curling. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale degli Sport Invernali: tutti i risultati delle gare di oggi, sabato 4 dicembre 2021, con la cronaca in tempo reale, ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021) SEGUI LASU OACON UN SOLO CLICK PROGRAMMA11Buongiorno e benvenuti allatestuale deglidi oggi, sabato 112021. Saranno di scena le gare di Coppa del Mondo per sci alpino, sci nordico (fondo, salto e combinata), speed skating, freestyle, snowboard, slittino, bob e biathlon. Ci saranno anche le World Series del monobob femminile ed inizierà il Preolimpico di curling. OAvi propone latestuale degli: tutti idelle gare di oggi, sabato 42021, con la cronaca in tempo reale, ...

Advertising

SkySport : ? NEVE INCESSANTE A TORINO ? Oggi alle 18.45 Juventus-Malmoe ?? LIVE SU SKY SPORT ? ?? @FCosatti ? ?? #JuventusMalmoe… - Inter_TV : ?? | LIVE! ?? Siamo in diretta con il nostro LiveMatch pre #RealInter ?? Dallo studio @EvaGini, @acevedomv7 ?? In… - SkySportF1 : ?? Pista lenta, gira solo Max (-50' #FP3) ? Prove con gomma gialla per la Red Bull IL LIVE ? - SkySportF1 : ?? ORA SI FA DANNATAMENTE SUL SERIO ?? SEMAFORO VERDE SULLE #FP3 IL LIVE ? - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Hochfilzen: alle 12.15 il via dell’Inseguimento maschile, c’è spazio per le rimonte, gli azzurri ci provano #biathl… -