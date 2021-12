LIVE Sci alpino, Gigante Val d’Isere in DIRETTA: Pinturault-Odermatt-Kilde, sfida per la Coppa. Apre De Aliprandini. Prima manche alle 9.30 (Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI ST. MORITZ Dalle 10.30 9.11: A fare gli onori di casa sarà Alexis Pinturault, nato e cresciuto in un piccolo comune (Moûtiers) poco distante dal comprensorio sciistico. Il detentore del globo di cristallo ha trionfato qui in quattro occasioni, due volte tra le porte strette e altrettante in slalom 9.07: C’è grande attesa per una sfida che si preannuncia di altissimo LIVEllo, sia per la vittoria della gara odierna ma anche per la corsa alla Coppa del Mondo che vede tre pretendenti quest’anno, Pinturault, Kilde e Odermatt 9.04: La Coppa del Mondo torna in Europa dopo la parentesi ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG FEMMINILE DI ST. MORITZ D10.30 9.11: A fare gli onori di casa sarà Alexis, nato e cresciuto in un piccolo comune (Moûtiers) poco distante dal comprensorio sciistico. Il detentore del globo di cristallo ha trionfato qui in quattro occasioni, due volte tra le porte strette e altrettante in slalom 9.07: C’è grande attesa per unache si preannuncia di altissimollo, sia per la vittoria della gara odierna ma anche per la corsa alladel Mondo che vede tre pretendenti quest’anno,9.04: Ladel Mondo torna in Europa dopo la parentesi ...

