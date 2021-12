LIVE Sci alpino, Gigante Val d’Isere in DIRETTA: Odermatt perfetto! Pinturault a 3 decimi, De Aliprandini quinto (Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI ST. MORITZ DALLE 10.30 9.50: Bravo l’austriaco Brennsteiner che, nonostante un errore grave subito dopo l’ultimo rilevamento, si inserisce in settima piazza a 1?44 da Odermatt 9.48: Lo svizzero Murisier accumula un ritardo di 2?26 e si inserisce al decimo posto provvisorio 9.48: Ritardo di 1?57 per Murisier all’intermedio 9.47: Qualche sbavatura di troppo per il francese Favrot che chiude la sua prova al settimo posto a 1?72 dalla testa 9.46: Favrot ha 41 centesimi di ritardo all’intermedio 9.45: Errore nella parte finale per il norvegese Braathen che è ottavo a 1?77 da Odermatt. c’è anche qualche scalino soprattutto nella parte centrale 9.44: Braathen all’intermedio ha un ritardo di 32 centesimi 9.43: ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG FEMMINILE DI ST. MORITZ DALLE 10.30 9.50: Bravo l’austriaco Brennsteiner che, nonostante un errore grave subito dopo l’ultimo rilevamento, si inserisce in settima piazza a 1?44 da9.48: Lo svizzero Murisier accumula un ritardo di 2?26 e si inserisce al decimo posto provvisorio 9.48: Ritardo di 1?57 per Murisier all’intermedio 9.47: Qualche sbavatura di troppo per il francese Favrot che chiude la sua prova al settimo posto a 1?72 dalla testa 9.46: Favrot ha 41 centesimi di ritardo all’intermedio 9.45: Errore nella parte finale per il norvegese Braathen che è ottavo a 1?77 da. c’è anche qualche scalino soprattutto nella parte centrale 9.44: Braathen all’intermedio ha un ritardo di 32 centesimi 9.43: ...

