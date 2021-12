LIVE Sci alpino, Gigante Val d’Isere in DIRETTA: Odermatt batte il padrone di casa Pinturault! De Aliprandini quarto a un’incollatura dal podio (Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.59: Per pochissimo l’Italia rinvia l’appuntamento con il primo podio stagionale. A breve la classifica completa ed il piazzamento degli azzurri. 13.57: Luca De Aliprandini è quarto a soli sette centesimi dal podio! Peccato, ci è andato davvero vicino! 13.56: L’elvetico trionfa davanti a Pinturault (+0”59) e Feller (+1”24) 13.55: MARCO Odermatt SI PRENDE LA VITTORIA! 13.54: Partito lo svizzero, ultimo al via! 13.53: Che classe Pinturault! Il francese è primo con -0”65 di vantaggio, vedremo se Odermatt riuscirà a beffare il padrone di casa! 13.52: Scende Pinturault, poi Odermatt! 13.51: Esce Zubcic! Feller a podio. 13.50: ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.59: Per pochissimo l’Italia rinvia l’appuntamento con il primostagionale. A breve la classifica completa ed il piazzamento degli azzurri. 13.57: Luca Dea soli sette centesimi dal! Peccato, ci è andato davvero vicino! 13.56: L’elvetico trionfa davanti a Pinturault (+0”59) e Feller (+1”24) 13.55: MARCOSI PRENDE LA VITTORIA! 13.54: Partito lo svizzero, ultimo al via! 13.53: Che classeIl francese è primo con -0”65 di vantaggio, vedremo seriuscirà a beffare ildi! 13.52: Scende Pinturault, poi! 13.51: Esce Zubcic! Feller a. 13.50: ...

