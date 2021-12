LIVE Sci alpino, Gigante Val d’Isere in DIRETTA: Odermatt batte il padrone di casa Pinturault! De Aliprandini quarto a un’incollatura dal podio (Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA SECONDA MANCHE LA CLASSIFICA DI COPPA DEL MONDO LUCA DE Aliprandini: “SONO PARTITO BENE” LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE 14.10: La nostra DIRETTA LIVE finisce qui. Marco Odermatt batte Alexis Pinturault sulla pista casalinga del rivale e conferma la leadership nella classifica di Coppa del Mondo. Terzo l’austriaco Feller che beffa di sette centesimi l’azzurro Luca De Aliprandini. Appuntamento a domani ore 09.30 per la prima manche dello slalom speciale. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata a tutti! 14.05: La top-10 del Gigante odierno: 1 Marco Odermatt (SVI) 2’12”31 2 Alexis Pinturault (FRA) a +0”59 3 Manuel Feller (AUS) A ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA SECONDA MANCHE LA CLASSIFICA DI COPPA DEL MONDO LUCA DE: “SONO PARTITO BENE” LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE 14.10: La nostrafinisce qui. MarcoAlexis Pinturault sulla pistalinga del rivale e conferma la leadership nella classifica di Coppa del Mondo. Terzo l’austriaco Feller che beffa di sette centesimi l’azzurro Luca De. Appuntamento a domani ore 09.30 per la prima manche dello slalom speciale. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata a tutti! 14.05: La top-10 delodierno: 1 Marco(SVI) 2’12”31 2 Alexis Pinturault (FRA) a +0”59 3 Manuel Feller (AUS) A ...

