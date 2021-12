LIVE Sci alpino, Gigante Val d’Isere in DIRETTA: Loic Mellard guida nella seconda manche, al via i migliori quindici (Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.31: Anche McGrath pasticcia, penultimo a +4”56. 13.29: Esce dal tracciato l’azzurro. Risale e riparte, ma al traguardo accumula un abisso: +10”99. 13.28: Parte Riccardo Tonetti. 13.27: Il transalpino Thibaut Favrot non brilla: sesto a +0”65. 13.25: Grave errore di Gino Caviezel, comunque sesto a +0”69. 13.23: Parte un altro elvetico, Gino Caviezel. 13.21: -0”21 di vantaggio per lo svizzero Loic Mellard, nuovo leader. Pausa tecnica e poi al via i migliori quindici. 13.20: Il norvegese Braathen è secondo staccato di +0”15. 13.19: Si avvicina la pausa tecnica di metà manche. Erik Read (Canada) intanto è caduto e si è rialzato, termina la prova in penultima posizione limitando incredibilmente i danni ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.31: Anche McGrath pasticcia, penultimo a +4”56. 13.29: Esce dal tracciato l’azzurro. Risale e riparte, ma al traguardo accumula un abisso: +10”99. 13.28: Parte Riccardo Tonetti. 13.27: Il transThibaut Favrot non brilla: sesto a +0”65. 13.25: Grave errore di Gino Caviezel, comunque sesto a +0”69. 13.23: Parte un altro elvetico, Gino Caviezel. 13.21: -0”21 di vantaggio per lo svizzero, nuovo leader. Pausa tecnica e poi al via i. 13.20: Il norvegese Braathen è secondo staccato di +0”15. 13.19: Si avvicina la pausa tecnica di metà. Erik Read (Canada) intanto è caduto e si è rialzato, termina la prova in penultima posizione limitando incredibilmente i danni ...

