LIVE Sci alpino, Gigante Val d’Isere in DIRETTA: Kristoffersen davanti a tutti, ancora otto atleti in partenza. Tra poco De Aliprandini (Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.40: Che prova dell’austriaco! Primo davanti a Kristoffersen (-0”35). 13.39: Parte Manuel Feller, dopo di lui i migliori sette della prima manche. 13.37: Quarta posizione per il francese (+0”70). 13.35: Settimo l’austriaco Brennsteiner a +0”80. Mancano nove atleti, tocca al padrone di casa Muffat-Jeandet. 13.33: Bene Kristoffersen! Primo con -0”34 di margine su Meillard. 13.32: Un altro norvegese adesso, Henrik Kristoffersen. 13.31: Anche McGrath pasticcia, penultimo a +4”56. 13.29: Esce dal tracciato l’azzurro. Risale e riparte, ma al traguardo accumula un abisso: +10”99. 13.28: Parte Riccardo Tonetti. 13.27: Il transalpino Thibaut Favrot non brilla: sesto a +0”65. 13.25: Grave errore di Gino Caviezel, ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.40: Che prova dell’austriaco! Primo(-0”35). 13.39: Parte Manuel Feller, dopo di lui i migliori sette della prima manche. 13.37: Quarta posizione per il francese (+0”70). 13.35: Settimo l’austriaco Brennsteiner a +0”80. Mancano nove, tocca al padrone di casa Muffat-Jeandet. 13.33: Bene! Primo con -0”34 di margine su Meillard. 13.32: Un altro norvegese adesso, Henrik. 13.31: Anche McGrath pasticcia, penultimo a +4”56. 13.29: Esce dal tracciato l’azzurro. Risale e riparte, ma al traguardo accumula un abisso: +10”99. 13.28: Parte Riccardo Tonetti. 13.27: Il transThibaut Favrot non brilla: sesto a +0”65. 13.25: Grave errore di Gino Caviezel, ...

